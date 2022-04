Cómo huir del 'inframundo' personal

En Maratones del infierno de Jorge Cuevas, la narrativa tiene un ritmo muy ágil y actual, que encamina al lector a un cambio de paradigmas y crecimiento humano.

¿Te has enfrentado a tus peores miedos? ¿A esos temores que se vuelven un verdadero inframundo en la Tierra? En Maratones del infierno, Jorge Cuevas su autor, aborda esta temática, en medio de una historia divertida, con la que cualquiera se puede sentir identificado y, además, superar sus problemas.

"Lo que pasa con este libro es que los lectores se identifican fácilmente con el sueño y las metas que una persona tiene, y todo va bien hasta que de pronto llega al infierno", explicó Cuevas, y con 'infierno' se refiere al inframundo en el que de pronto alguien cae cuando se ve inmerso en algún problema fuerte del que siente que no puede salir.

El autor es maratonista y le gusta investigar y empaparse de la ciudad y el país a donde va a correr, de ahí viene el nombre de la historia, que está plagada de descripciones arquitectónicas de ciudades como Monterrey, Barcelona, San Petersburgo, París y Atenas.

"En la historia se vive una reconciliación del personaje con él mismo. Mientras va corriendo, va hablándose a sí mismo, de las situaciones que vive y le preocupan, así como de la ciudad en la que está en ese maratón", agregó el autor.

Jorge Cuevas hizo un experimento con este libro antes de terminarlo; formó un grupo de lectores con el que se reunía virtualmente una vez al mes y les liberaba un capítulo a la vez, por lo que ya conocía las reacciones y dudas de su público antes de lanzarlo.

"Me decían: 'Me hiciste reír y llorar, lograste que me convirtiera en ti', y es que en este libro hice consciencia de mis lesiones y me reconcilié con el lado femenino familiar. El infierno es diferente para cada uno. El reto es superar los hocicos voladores que vuelan en nuestra cabeza", compartió Cuevas, quien también es experto en creatividad resolutiva y en coaching directivo.