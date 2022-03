Comparten Jesse & Joy experiencia que les dejo la pandemia

El dúo musical Jesse & Joy empezará su gira "Cliches" en Estados Unidos y México, después de haber estado inactivos por la pandemia del SARS-CoV-2, a lo que compartieron las experiencias que tuvieron como ver los primeros pasos de los hijos de Joy, compartir con la familia y retomar los videojuegos.

A Joy, la pandemia le dio el tiempo necesario para no perderse nada del primer año de vida de su segundo hijo, nacido en marzo de 2021, esto, además, impactó positivamente su carrera.

"Vino el segundo nene y me pasó algo muy fuerte porque creo que en mis 35 años de vida nunca había estado tan inspirada, nunca había escrito tanta música, nunca había estado involucrada en tantos proyectos", dijo la cantante y compositora. "Fue muy bonito ver que la inspiración viene de adentro, no estaba afuera... Para mí fue una época de mucha productividad, de mucha producción, y me siento muy contenta, me siento muy en paz".