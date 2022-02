¡Compran boletos de Bad Bunny gracias a redes sociales!

Fans del cantante hicieron fila por tres días, pero no tenían dinero. Se hacen virales y reúnen más de 18 mil pesos

Tras hacerse virales por hacer fila por tres días para boletos de Bad Bunny, pero sin tener dinero, las dos jóvenes que tenía la esperanza de que los regios se apiadaran de ellas y les depositara a su cuenta bancaria, ya tienen sus entradas.

Yanique y Melissa harán realidad su sueño de ver en primera fila al "Conejo Malo" al lograr reunir más de 18 mil pesos.

"Estoy muy muy emocionada, no me importa nadie en este mundo más que Bad Bunny, y Bad Bunny va a ser siempre lo mejor para mí", expresó Melissa entre lágrimas.

"Todo ha valido la pena y sé que me merezco este boleto. Siempre le echo bastantes ganas a todo lo que yo me propongo y sé que me merezco todo esto", agregó.

La joven revela que el precio del boleto que consiguió es de 9,150 pesos, que es el precio más caro para la zona La Playa VIP.

Aunque les tocó en lugares separados, las primas mencionan que lo importante es que las dos van a estar en el concierto disfrutando de la música de Bad Bunny.

"Valió la pena el frío, sin dormir, sin comer y llorar todo el día", expresó Yanique, quien asegura que no les sobró nada de dinero que les donaron.

"Muchas gracias a todos los que nos apoyaron y a toda nuestra familia que la amamos bastante y con todo nuestro corazón", dijo feliz Melissa.

Las chicas dijeron que estarían dispuestas a realizar la misma travesía para asistir a la segunda fecha que dará el cantante en el Estadio de Rayados.

