Con dedicatoria para comedores quisquillosos

En Just Try One Bite (Solo prueba un bocado), se invierten los roles y tres niños intentarán que sus testarudos padres dejen la comida chatarra.

Camila Alves McConaughey, esposa del actor Matthew McConaughey, coescribió un nuevo libro para niños sobre un grupo de comedores quisquillosos. Sólo que en este caso, los quisquillosos son los adultos.

Just Try One Bite (Solo prueba un bocado), de Penguin Random House, sigue a tres niños que intentan que sus padres dejen el helado, el pastel y el pollo frito, y adopten alimentos integrales y saludables. En realidad, todo lo que los niños quieren es que los adultos prueben un solo bocado de algo saludable.

"No se trata de que la predicación sea perfecta. Sé que yo no lo soy. Sé que mi hogar no lo es. Tenemos mucho camino por recorrer", dice la modelo y emprendedora brasileña. "Se trata de hacer pequeños cambios".

El libro de rimas, escrito con Adam Mansbach e ilustrado por Mike Boldt, presenta a niños bien intencionados que confrontan a sus padres, quienes son amantes de la comida chatarra, para darles la oportunidad de probar la col rizada en una historia inversa con mucho humor.

En la trama se produce un gran avance cuando los padres finalmente comen un poco de coliflor y les gusta. Eso abre la puerta a los ñames, el linguini con almejas y, como recompensa, algunas donas. Sí, se permiten golosinas, con moderación.

Alves tiene algunos consejos para padres de niños quisquillosos más allá de hacer los platos más divertidos colocando la comida en forma de caras. Una manera en que mantiene feliz a su familia es apegándose a las buenas reglas dietéticas durante la semana antes de tener un viernes libre en el que todos pueden comer lo que desean.





"Si comienzas a darles a los niños la comprensión y el conocimiento, de repente comienzas a verlos sentirse empoderados y tomar mejores decisiones por sí mismos"

Camila Alves McConaughey

Empresaria