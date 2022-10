Concierto de Gun N' Roses se volvió un martirio para su fans

La icónica banda de rock Guns N´Roses se presentó anoche en el Estadio Ciudad de los Deportes, y en este, su tercer concierto en el país, ofrecieron un espectáculo que duró más de dos horas, sin embargo, ese tiempo no lo estarían aprovechando todos sus fanáticos pues se volvió un caos la organización del lugar.

En el recinto se dieron cita más de 30 mil personas quiénes ansiosos esperaron la llegada de la banda y el acceso hacia las instalaciones, lo que no estaría contemplado es la mala organización que se vivió anoche; diversos usuarios en redes sociales compartieron sus malas experiencias.

Uno de los problemas que más se presentó durante el evento fue la confusión acerca de cuál era el acceso correcto para cada persona, ya que el personal dirigía al público hacia una entrada incorrecta; lo cuál desperdició el tiempo de los asistentes.

Incluso reportaron que la banda conformada por Slash y Axl Rose tenía ya más de 20 minutos tocando en el concierto e incluso ya habían interpretado su éxito “Welcome To The Jungle” cuando aún había personas buscando su entrada a las afueras del recinto.

Por esta razón fue que el estadio se vio medio vacío al inicio del concierto, pero ya transcurrida la noche, se volvió un lleno total.

Otra de las situaciones preocupantes fue la falta de accesos más amplios, pues en las entradas de apenas tres metros, se acumuló una gran cantidad de personas que, entre empujones y golpes, propiciaron un ambiente ideal para los ladrones, diversos asistentes reportaron el robo de sus teléfonos durante el aplastamiento que sufrieron.

La experiencia no fue grata para todo el público, sin embargo, la agrupación se lució con un largo show que incluso iba a durar más, de no haber tenido problemas técnicos; así lo compartieron en sus redes sociales:

Thank you Mexico City for an incredible night! We’re sorry the show had to be cut short, wanted to play a few extra songs, we had to look out for our production team who are working hard to make sure this show happen seamlessly considering the issues we had leading up to the show pic.twitter.com/WxFMeM1lvF