Confirma EUA cancelación de visas a Los Alegres del Barranco

El Departamento de Estado de Estados Unidos revocó las visas de trabajo y turismo de los integrantes del grupo musical Los Alegres del Barranco, luego de que en recientes conciertos en Jalisco y Michoacán proyectaran imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La confirmación oficial la realizó el subsecretario de Estado de EUA, Christopher Landau, quien en su cuenta de X (antes Twitter) afirmó que, aunque respeta la libertad de expresión, esta no está exenta de consecuencias.

“No vamos a extender la alfombra roja a quienes enaltecen a criminales y terroristas”, sentenció, agregando que la administración de Donald Trump se toma con seriedad la política migratoria.

I’m a firm believer in freedom of expression, but that doesn’t mean that expression should be free of consequences. A Mexican band, “Los Alegres del Barranco,” portrayed images glorifying drug kingpin “El Mencho” — head of the grotesquely violent CJNG cartel — at a recent concert… pic.twitter.com/neSIib7EC4