Confirman concierto de BTS en Monterrey: estos son los detalles

La banda surcoreana BTS incluirá a Monterrey, Nuevo León, dentro de su gira mundial 2026–2027, luego de que autoridades estatales confirmaran que la ciudad será una de las sedes mexicanas del esperado regreso del grupo a los escenarios internacionales.

El anuncio se da tras semanas de gestiones con promotores y forma parte del despliegue del BTS World Tour, una de las giras con mayor expectativa a nivel global para el próximo año.

¿BTS ya confirmó su gira mundial y su regreso a México?

Sí, BTS tiene confirmada una gira mundial en 2026, la cual contempla paradas en distintos países de Asia, América y Europa. Dentro de ese itinerario, México está incluido oficialmente como una de las sedes en América Latina.

Además del concierto previsto en Monterrey, el grupo ofrecerá tres presentaciones en la Ciudad de México en mayo de 2026, lo que confirma el regreso del grupo al país tras varios años sin conciertos masivos.

¿Cuándo se realizaría el concierto de BTS en Monterrey?

De acuerdo con la información difundida, el concierto en Monterrey se llevaría a cabo durante el segundo semestre de 2026. Por ahora, no se ha anunciado una fecha exacta, la cual será confirmada directamente por los organizadores del tour.

Se espera que el anuncio oficial del calendario se realice una vez que se definan aspectos logísticos, de producción y de operación del evento.

¿Qué recinto podría albergar el concierto de BTS en Monterrey?

Aún no se ha confirmado el recinto donde se presentará BTS en Monterrey. Sin embargo, debido a la magnitud del evento, se anticipa que el concierto se realice en un estadio o foro de gran capacidad, con infraestructura adecuada para un espectáculo internacional.

La producción del BTS World Tour está diseñada para escenarios de gran formato, con altos requerimientos técnicos y de seguridad.

Expectativa e impacto del concierto de BTS en Nuevo León

La llegada de BTS a Monterrey representa un evento de alto impacto cultural, turístico y económico para Nuevo León. Se prevé la asistencia de seguidores provenientes de distintas regiones del país, así como una alta demanda en servicios turísticos.

Autoridades estatales han destacado que este tipo de espectáculos posicionan a Monterrey como una ciudad clave para conciertos internacionales de gran escala.

Venta de boletos y canales oficiales de información

Los detalles sobre venta de boletos, precios, preventas y accesos serán anunciados próximamente por los organizadores oficiales. Se recomienda al público seguir únicamente canales oficiales para evitar información falsa.

Comentarios