Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
bts_concierto_monterrey_2026_cuando_es_donde_es_1_f3b41905e5
Escena

Confirman concierto de BTS en Monterrey: estos son los detalles

Nuevo León fue confirmado como sede de un concierto de BTS en 2026, dentro de su gira mundial, que también incluye fechas oficiales en Ciudad de México

  • 17
  • Enero
    2026

La banda surcoreana BTS incluirá a Monterrey, Nuevo León, dentro de su gira mundial 2026–2027, luego de que autoridades estatales confirmaran que la ciudad será una de las sedes mexicanas del esperado regreso del grupo a los escenarios internacionales.

El anuncio se da tras semanas de gestiones con promotores y forma parte del despliegue del BTS World Tour, una de las giras con mayor expectativa a nivel global para el próximo año.

¿BTS ya confirmó su gira mundial y su regreso a México?

Sí, BTS tiene confirmada una gira mundial en 2026, la cual contempla paradas en distintos países de Asia, América y Europa. Dentro de ese itinerario, México está incluido oficialmente como una de las sedes en América Latina.

Además del concierto previsto en Monterrey, el grupo ofrecerá tres presentaciones en la Ciudad de México en mayo de 2026, lo que confirma el regreso del grupo al país tras varios años sin conciertos masivos.

¿Cuándo se realizaría el concierto de BTS en Monterrey?

De acuerdo con la información difundida, el concierto en Monterrey se llevaría a cabo durante el segundo semestre de 2026. Por ahora, no se ha anunciado una fecha exacta, la cual será confirmada directamente por los organizadores del tour.

Se espera que el anuncio oficial del calendario se realice una vez que se definan aspectos logísticos, de producción y de operación del evento.

¿Qué recinto podría albergar el concierto de BTS en Monterrey?

Aún no se ha confirmado el recinto donde se presentará BTS en Monterrey. Sin embargo, debido a la magnitud del evento, se anticipa que el concierto se realice en un estadio o foro de gran capacidad, con infraestructura adecuada para un espectáculo internacional.

La producción del BTS World Tour está diseñada para escenarios de gran formato, con altos requerimientos técnicos y de seguridad.

Expectativa e impacto del concierto de BTS en Nuevo León

La llegada de BTS a Monterrey representa un evento de alto impacto cultural, turístico y económico para Nuevo León. Se prevé la asistencia de seguidores provenientes de distintas regiones del país, así como una alta demanda en servicios turísticos.

Autoridades estatales han destacado que este tipo de espectáculos posicionan a Monterrey como una ciudad clave para conciertos internacionales de gran escala.

Venta de boletos y canales oficiales de información

Los detalles sobre venta de boletos, precios, preventas y accesos serán anunciados próximamente por los organizadores oficiales. Se recomienda al público seguir únicamente canales oficiales para evitar información falsa.

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

escena_cristina_saralegui_julio_iglesias_927ec6a4b5
Cristina Saralegui respalda a Julio Iglesias tras acusaciones
escena_green_day_super_bowl_55b9e7b317
Green Day abrirá el Super Bowl 60 con show especial
escena_aleks_syntek_a9f4df9857
Aleks Syntek reaparece y aclara rumores sobre posibles adicciones
publicidad

Últimas Noticias

inter_presidente_guatemala_bernardo_arevalo_de_leon_ede4782aef
Guatemala decreta estado de sitio tras asesinatos de policías
thumbnail_fuerza_civil_juarez_2026_814c18c904_828d4c9a63
Juárez: El municipio con mayor disminución de homicidios en 2025
inter_elecciones_portugal_a51483adaa
Portugal se encamina a una segunda vuelta entre Seguro y Ventura
publicidad

Más Vistas

Arranca_Igualdad_trimestre_talleres_centros_comunitarios_02ed095144
Arranca Igualdad trimestre de talleres en centros comunitarios
EH_DOS_FOTOS_2026_01_17_T093925_741_a94894a5ee
Bruno Mars debuta en Roblox con concierto virtual
EH_FOTO_VERTICAL_4_e9a75d52a6
Regiomontanos son ayudados bajo el programa "Maneja Seguro"
publicidad
×