Confirman secuela de Los Simpson: La Película ¿Cuándo se estrena?

Después de casi dos décadas, la familia amarilla más famosa de la televisión regresará a los cines.

Disney y 20th Century Studios confirmaron oficialmente la producción de la secuela de Los Simpson: La Película, estrenada en 2007.

El anuncio se dio a conocer a través de un póster teaser en Instagram, donde aparece la mano de Homero Simpson alcanzando una dona rosa con chispas en forma de “2”, acompañada del eslogan “Homero vuelve por segundos”.

Woohoo! The Simpsons are coming to theaters with an all-new movie on July 23, 2027! pic.twitter.com/wVqxwn8rLc — 20th Century Studios (@20thcentury) September 29, 2025

La noticia llega en un momento clave: la serie creada por Matt Groening acaba de estrenar su temporada número 37 y cuenta con casi 800 episodios disponibles en Disney+, consolidándose como uno de los pilares de la plataforma.

Además, la producción ya está renovada hasta la temporada 40, que llegará en 2028-2029.

La secuela conmemora los 20 años del lanzamiento de la primera película y ha generado gran expectativa entre los fanáticos, quienes durante años especularon con una posible continuación.

Disney confirmó que la cinta llegará a los cines el 23 de julio de 2027, exactamente dos décadas después del estreno original del 27 de julio de 2007. Tras su exhibición en salas, se espera que se sume al catálogo de Disney+.

