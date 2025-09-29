Cerrar X
EH_FOTO_VERTICAL_2025_09_29_T165906_128_2972bd2090
Escena

Confirman secuela de Los Simpson: La Película ¿Cuándo se estrena?

La secuela conmemora los 20 años del lanzamiento de la primera película y ha generado gran expectativa entre los fanáticos

  • 29
  • Septiembre
    2025

Después de casi dos décadas, la familia amarilla más famosa de la televisión regresará a los cines.

Disney y 20th Century Studios confirmaron oficialmente la producción de la secuela de Los Simpson: La Película, estrenada en 2007.

El anuncio se dio a conocer a través de un póster teaser en Instagram, donde aparece la mano de Homero Simpson alcanzando una dona rosa con chispas en forma de “2”, acompañada del eslogan “Homero vuelve por segundos”.

La noticia llega en un momento clave: la serie creada por Matt Groening acaba de estrenar su temporada número 37 y cuenta con casi 800 episodios disponibles en Disney+, consolidándose como uno de los pilares de la plataforma.

Además, la producción ya está renovada hasta la temporada 40, que llegará en 2028-2029.

La secuela conmemora los 20 años del lanzamiento de la primera película y ha generado gran expectativa entre los fanáticos, quienes durante años especularon con una posible continuación.

Disney confirmó que la cinta llegará a los cines el 23 de julio de 2027, exactamente dos décadas después del estreno original del 27 de julio de 2007. Tras su exhibición en salas, se espera que se sume al catálogo de Disney+.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_09_29_T121108_160_ccbb34a5cf
Demi Lovato confirma su participación en 'Camp Rock 3'
jimmy_kimmel_programa_c2d3aa9837
Regresa este martes el show de Jimmy Kimmel tras su suspensión
EH_UNA_FOTO_2025_09_22_T142459_588_5e94cd5801
Disney anuncia el regreso del show de Jimmy Kimmel tras polémica
publicidad

Últimas Noticias

nacional_vicealmirante_de_marina_manuel_roberto_farias_ced33dcb28
Vicealmirante de la Marina ligado a red de huachicol
Whats_App_Image_2025_09_30_at_8_59_56_PM_92c747ec80
Anuncia Samuel García que ampliará L1 del metro hasta Juárez
Jesus_Elizondo_709752c91a
Proponen 'Sello Calidad Mundial' para la industria turística
publicidad

Más Vistas

finanzas_cigarros_6cd5410f93
Serán cigarros en NL ¡todo un lujo!...su precio subirá más de 20%
Miguel_Flores_e530869daf
Será carretera Interserrana motor estratégico para NL: Flores
EH_DOS_FOTOS_492fb90fc2
Apps de reparto encarecen la comida hasta en un 100%
publicidad
×