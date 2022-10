Conoce todos los detalles del Festival Live Out

El evento se realizará el día de hoy en el Parque Fundidora, por lo que es importante conocer los horarios y que medidas de circulación vial hay que tomar.

Uno de los festivales más esperados en el norte del país es sin duda el Live Out, que se presentará a lo largo de todo el día de hoy en el Parque Fundidora, en Monterrey, Nuevo León.





Este año los artistas que encabezan este concierto masivo son Khalid y la cantante neozelandesa Lorde, seguidos de Jungle, Polo & Pan, Yungblud, Purple Disco Machine, Aitana, Roosevelt, Saint Motel y Yellow Days, además de Smith & Tell, Too Many Zooz, Godford, Noah Pino Palo, Yoss Bones, Pahua, Plano y Miranda Santizo.





Sin duda en este evento no solo se darán cita muchos regios, sino que también se espera la presencia de personas provenientes de otros estados de México, por lo que es vital conocer toda la información sobre este festival:





¿Cuáles son los horarios y accesos?





Las puertas de acceso al festival se abrirán a la 1:00 pm, el cual será dentro del Parque Fundidora, es decir, podrás ingresar por las entradas comunes hacia el parque, ya que no habrá un acceso especial o exclusivo para el festival.





Los accesos más cercanos al evento son las entradas 4 y 3, ubicadas sobre la avenida Madero, pero también se puede ingresar por los accesos 1 y 2, cercanos a Cintermex, sobre la avenida Fundidora.









Si eres usuario del metro, la entrada ideal es llegar a la estación “Y Griega” y cruzar el puente peatonal que conecta con el parque. En cuanto a la salida del festival puedes estar tranquilo porque se dará servicio hasta las 3:00 am en la mencionada estación y en la siguiente, Parque Fundidora.





El festival contará con tres diferentes escenarios (Tecate Stage, Bacardí Stage y Tecate Room), la mayoría con presentaciones intercaladas, pero te recomendamos revisar los artistas de tu interés para saber si no se empalman sus presentaciones.









Las primeras presentaciones serán a la 1:30 pm a cargo de Noah Pino Palo y Freebot, en el Tecate Stage y en el Tecate Room respectivamente. Así de manera sucesiva es que los diferentes artistas de talla nacional e internacional subrirán al escenario para deleitar a sus fanáticos.





Las actuaciones estelares vienen al oscurecer, Khalid subirá al escenario cerca de las 10:35 pm hasta las 12:05 am en el Bacardí Stage; en ese momento Lorde se apoderará de el Tecate Stage para cerrar el festival con canciones de su Solar Power Tour hasta cerca de la 1:20 am.





¿Qué si y que no puedo llevar al festival?





Lo que esta permitido serán objetos como celulares, cangureras, lentes de sol, maquillaje, baterías externas, sombreros y gorras, bloqueador solar, termos vacíos, chicles, cámaras no profesionales, selfie stick, labiales, cámaras de grabación de máximo 12 cm, bolsas pequeñas, gel antibacterial, medicinas e incluso tapones para oídos.





Ahora, hay que tener mucho cuidado con lo que no se puede ingresar al concierto, pues de ser así, tendrás que abandonar tus pertenencias en la entrada o simplemente no ingresar al festival.





Se restringe la entrada a las mascotas, peluches, luces químicas, comida o bebidas externas, sombrillas, cigarros, cadenas o accesorios con picos, cigarros electrónicos y vaporizadores, pintura en lata, mochilas o bolsas grandes que superen los 30x 30 cm, calcamonías o publicidad, hieleras, vasos o recipientes de vidrio, casas de campaña, sillas, cobijas, anforas, cualquier tipo de arma como navajas o gas pimienta, pirotecnia, dogas, equipos de fotografía y video profesional como lentes fotográficos, tripies, iluminadores etc.





Es importante recalcar que al no dejar ingresar bebidas ni alimentos, el consumo será único y exclusivo del lugar, por lo que también es importante contemplar estos gastos además de la compra de souvenirs de este ansiado festival.





En cuanto a la circulación por las avenidas aledañas al festival, extreme precauciones; de ser posible tome vías alternas debido al tráfico del evento.