Consejo Mexicano de DJs reprueba acción violenta de Natanael Cano

Natanael Cano vuelve a estar en el centro de la controversia, esta vez por un comportamiento violento sobre el escenario que podría impactar directamente en la difusión de su música.

Durante su presentación en el Baja Beach Fest el pasado fin de semana, el cantante de corridos tumbados protagonizó un momento de tensión al agredir físicamente a su DJ, aparentemente molesto por fallas técnicas.

Testigos aseguran que Cano no solo lo golpeó, sino que también destruyó parte del equipo de audio frente a miles de asistentes, dejando a más de uno atónito.

La reacción fue inmediata. El Consejo Mexicano de DJs emitió un comunicado en redes sociales calificando el acto como “inaceptable” dentro de la industria musical y llamó a sus colegas a tomar medidas.

En el mensaje, solicitaron suspender la programación de la música del artista en espacios públicos y eventos hasta que Cano ofrezca una disculpa pública y repare los daños.

“Hacemos un respetuoso llamado para que consideren suspender temporalmente la programación de las canciones de la persona referida (Cano) hasta que realice una disculpa pública y repare el daño material”, señaló el organismo.

Hasta el momento, ni Natanael Cano ni su equipo de representación han emitido comentarios sobre el incidente. Los organizadores del Baja Beach Fest tampoco se han pronunciado.

La polémica deja en entredicho la permanencia de Cano en ciertos escenarios y plataformas, mientras las críticas hacia su comportamiento crecen dentro del gremio musical.

