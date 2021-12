Continua pelea legal entre Britney Spears y su padre

La batalla legal entre la cantante Britney Spears y su padre, Jamie Spears, no ha terminado, debido a que los abogados deben analizar quien de los dos pagará los honorarios.

Aunque fue hace dos meses cuando Jamie fue suspendido de su cargo como tutor de Britney, ahora presentó una demanda ante los juzgados en la que solicita que sea su hija quien pague los honorarios de sus abogados.

Jamie Spears alegó que sus defensores siguen al frente del proceso legal relacionado con sus deberes durante la liquidación de la tutela.

En los documentos obtenidos por la revista People se señala que esta medida resulta vital para permitir que Britney recupere el control de su carrera y de su vida.

"Su pedido no solo no tiene base legal, es una abominación. Britney testificó claramente sobre el dolor que su padre le causó y esto es solo un agravante. Esto no es lo que hace un padre que ama a su hija", agregó el abogado.