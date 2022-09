Convierten pleito entre Depp y Heard en documental

El documental se estrenará el 19 de septiembre en Discovery +.

El juicio por difamación de Johnny Depp contra su exesposa Amber Heard, llegará a la TV en formato de documental, y será dividido en dos partes.

Titulado Johnny vs Amber: The US Trial, el material audiovisual se estrenará el 19 de septiembre en Discovery +, y presentará entrevistas con los abogados de las celebridades, así como con periodistas y diversas fuentes consultadas.

El filme mostrará escenas y declaraciones inéditas que permitirán a los espectadores conocer todos los detalles del juicio que se llevó a cabo desde abril y concluyó en junio de este año con la victoria de Johnny Depp.

Además, estarán el detrás de cámara de cada audiencia.

La perspectiva de Depp será demostrada en la primera parte, indagando en temas como los abusos que vivió el actor cuando era niño y las adicciones por las que atravesó e intentará demostrar que fue víctima de abuso doméstico.

Por ende en la segunda parte, mostrará los hechos desde la experiencia de Amber Heard, por lo que revelará descripciones explícitas de la agresión sex* y el constante acoso por parte de los seguidores del también músico.

Según revela un comunicado de prensa, "la serie ofrece un relato forense de la evidencia clave y los puntos de inflexión del caso desde ambos lados, lo que permite a los espectadores tomar sus propias decisiones sobre a quién creer".