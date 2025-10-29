Creadores de Halo: 'campaña antimigrante es aborrecible'

Después de que la cuenta oficial de la Casa Blanca y el ICE utilizaran imágenes del videojuego "Halo" para promover su campaña antimigrante con el lema "Destruyan a los Flood" e imágenes del presidente Donald Trump como el personaje principal de la saga, los creadores de esta han respondido a la polémica, calificando esta campaña como "aborrecible".

Y es que, para entrar en contexto, el "Flood" es una raza alienígena asesina en el universo de "Halo", y con estas imágenes se entiende que para el ICE, los migrantes son eso, "asesinos".

Tras esto y apenas dos días después de iniciada la polémica, gente involucrada en la creación y diseño de los primeros juegos de la saga habló recientemente de esta polémica.

Según el co-creador de la saga y diseñador principal del personaje de Master Chief, Marcus Letho, usar a la franquicia como propaganda es “aborrecible”. Mientras que para James Griesemer, diseñador en jefe de varios títulos de la serie, dice que lo encuentra “despreciable”.

¿Cómo se inició la polémica?

Esta polémica se dio pocos días después de que se anunciara "Halo: Campaign Evolved", un remake del primer juego de la serie con gráficos y mecánicas mejoradas.

Si bien esto fue un anuncio importante, algo de lo que se habló es que el videojuego exclusivo de Microsoft llegaría a PlayStation, lo que generó reacciones que apuntaban al fin de la "guerra de consolas". A esto se unió la tienda de videojuegos GameStop, quien publicó una “carta” en broma anunciando que dicha disputa había terminado.

A esta publicación se unió la cuenta oficial de la Casa Blanca, que contestó con una imagen realizada con inteligencia artificial con la armadura de Master Chief, con la frase "Power to the Players”.

Esta frase ha sido utilizada por voceros de la Administración de Trump para asegurar que esta fue “otra guerra que termina bajo el mandato de Trump”.

Seguido de esto, la cuenta del Departamento de Seguridad compartió la imagen de un Warthog que invitaba a unirse a ICE con la frase “Destruyan a los Flood”, esto en una clara referencia a los inmigrantes.

