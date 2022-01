Creadores de 'Metropolis' pasan a manos estadounidenses

Babelsberg, estudio alemán de cine, fue comprado en parte por el fondo de inversión de riesgo TREP.

"Studio Babelsberg seguirá operando como marca independiente pero se beneficiará de los recursos y redes proporcionados por la plataforma global," asegura el comunicado.

Los históricos estudios Babelsberg , considerados la cuna del cine alemán y unos de los más antiguos del mundo en activo, donde se rodó la última entrega de " Matrix " o la histórica "Metrópolis" de Fritz Lang en 1927, comenzaron el año con un nuevo propietario que plantea interrogantes sobre su futuro.Los estudios, situados en la periferia de Berlín y que en 2022 cumplen 110 años en funcionamiento, han pasado a manos de la multinacional texana TPG Real Estate Partners (TREP), unque informó de la operación.TREP, que también posee Cinespace, el segundo mayor operador de estudios de cine en Estados Unidos , compró la mayoría de las participaciones al anterior propietario, Studio Babelsberg AG, a un precio de 4,10 euros (4.6 dólares) por acción y adquirió así el mayorSegún un comunicado de TREP, el objetivo de la adquisición es invertir en un "estudio líder" para aprovechar la tendencia expansiva del sector de los medios y la producción de contenido.No obstante, en el ramo existe la preocupación de que TREP reste independencia a los estudios, en los que Marlene Dietrich rodó su "Ángel Azul" de 1933, e incluso se especula de un cierre de los estudios para vender losSegún el gerente de los estudios, Christoph Fisser , estos se encuentran en buena posición económica y cerraron 2020 con ganancias a pesar de la pandemia, por lo que no necesitan un "rescate".De acuerdo con Fisser,, puesto que todo seguirá funcionando igual que antes sin "intromisiones" pero además podrá producirse "un gran efecto sinérgico".Por su parte, una dede Alemania criticó que el traspaso fue efectuado "con muy poca transparencia" frente a los, según declaraciones citadas por el diario " Potsdamer Neueste Nachrichten ".El portavoz de la Sociedad de Protección de Inversores Michael Kunert , señaló también que TREP no ha especificado qué planes tiene para Babelsberg y se preguntó cómo pretende integrarlo en el mercado estadounidense.El Ministerio de Economía de Brandeburgo , el " Land " en el que se sitúan los estudios, indicó por su parte que espera que tras la transacción no se produzcan despidos en la plantilla y que la posición de Babelsberg en el mercado se vea "asegurada".Los estudios fueron privatizados hace 30 años, tras la reunificación de Alemania, aunque desde entonces han recibido grandesdel gobierno.En los últimos años se han convertido en escenario del rodaje de series alemanas como " Dark " y " Babylon Berlin " y sobre todo de éxitos de taquilla a nivel internacional como " V de Vendetta ", "Malditos bastardos" (Inglourious Basterds) o la última entrega de "Matrix".