Critican a Arigameplays por el vestido que usó en los Esland

CDMX.- La regiomontana Abril Abdamari Garza Alonso, mejor conocida en Internet como Arigameplays, fue elegida para conducir junto a Sergio Ferra la alfombra azul de los premios Esland 2023, un evento que premia lo mejor en Internet en España, Latinoamérica y Andorra.

Y pese a que muchos coinciden en la idea de que Arigameplays hizo un buen trabajo entrevistando a las personalidades digitales que se dieron cita en el Auditorio Nacional en CDMX, a muchos les llamó más la atención el vestido que la regia eligió para asistir a la gala.

Pues un sector de la opinión pública postula que el diminuto vestido negro con incrustaciones de cristales no era lo más adecuado para asistir a una ceremonia de premiación de esa categoría.

No obstante muchos fanáticos de la joven streamer salieron en su defensa argumentando que los premios Esland no son una ceremonia formal, pues incluso algunos de los nominados acudieron con ropa muy informal.

Arigameplays responde a críticas por su vestido en los premios Esland 2023

Luego del huracán de críticas que se registró en Twitter en torno al vestido de Arigameplays, la regiomontana emitió un tuit en el que expresó su postura ante los comentarios negativos.

Curiosamente, tras jactarse de que su forma de vestir 'no le hace daño a nadie', advirtió que habrá mucho más de eso en los próximos eventos a los que sea invitada.

'Llevo 8 años aguantando a gente que me critica mi forma de vestir, algo que no le hace daño a nadie. Ni mis ex novios me lograron hacer mi forma de cambiar, no lo va a hacer gente que ni conozco. Saluditos y esperen mis próximos vestuarios en otros eventos', escribió Arigameplays en Twitter