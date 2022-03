Critics Choice Awards 2022: estos fueron los ganadores

Los premios de la critica pretenden suplantar los Golden Globes, los cuales desde hace años se han visto envueltos en escándalos

La entrega 26 de los premios de la Critica se realizó este domingo y comenzó a despejar cada vez más el camino para el Oscar, dejando prácticamente las categorías principales de actuación completamente definidas para la entrega 94 de los premios de la Academia a realizarse el próximo domingo 27 de marzo.

La premiación organizada por la Asociación de Críticos de Estados Unidos y Canadá busca consolidarse como la antesala de los premios de la Academia luego del boicot a los Globos de Oro, considerados antes como la premiación que perfilaba a los ganadores de cara a la entrega de los premios Oscar.

Ganadores Critics Choice Awards 2022

CINE

Mejor Actor: Will Smith- King Richard

Mejor Actriz: Jessica Chastain- The Eyes of Tammy Faye

Mejor actuación de elenco: Belfast

Mejor actor/actriz joven: Jude Hill -Belfast

Mejor actor de reparto: Troy Kotsur -CODA

Mejor actriz de reparto: Ariana DeBose -West Side Story

Mejor guion adaptado: Jane Campion-(The Power of the Dog)

Mejor fotografía: Ari Wegner -The Power of the Dog)

Mejor diseño de producción: Patrice Vermette, Zsuzsanna Sipos -Dune

Mejor diseño de vestuario: Jenny Beavan (Cruella)

Mejor maquillaje y estilismo: The Eyes of Tammy Faye