Cultura felicita a Gabriela Ortiz por ganar tres Premios Grammy

La Secretaría de Cultura celebra el éxito histórico de la compositora mexicana, galardonada por su excelencia artística y proyección global en la música clásica

  • 03
  • Febrero
    2026

La Secretaría de Cultura ha expresado su más entusiasta felicitación a la compositora Gabriela Ortiz, quien resultó ganadora de tres Premios Grammy en la edición 2026 por su aclamado álbum titulado Yanga.

Este proyecto discográfico, una colaboración de alto nivel artístico, fue grabado por la Filarmónica de Los Ángeles bajo la dirección magistral de Gustavo Dudamel.

La obra destaca no solo por su complejidad técnica, sino por la participación del prestigioso ensamble de percusiones Tambuco y el Los Angeles Master Chorale, logrando una amalgama de sonidos que cautivó a la Academia de la Grabación.

Un triunfo en tres frentes

El reconocimiento para Ortiz y su equipo de colaboradores llegó en categorías fundamentales que subrayan la versatilidad de su catálogo:

  • Mejor compendio clásico.
  • Mejor interpretación coral.
  • Mejor composición clásica contemporánea, específicamente por la obra Dzonot (concierto para violonchelo y orquesta incluido en el álbum).

Yanga: El latido de la resistencia africana en México

La pieza central que da nombre al álbum, Yanga (2019), es una obra cargada de simbolismo histórico y social.

Inspirada en la figura de Gaspar Yanga, un príncipe africano que en el siglo XVI encabezó una rebelión de esclavos en Veracruz para fundar el primer pueblo libre de las Américas, la composición es un estallido de energía.

Gabriela Ortiz logra integrar instrumentos tradicionales de origen africano como batás, güiros y shekeres con una orquestación moderna.

El resultado es un tributo sonoro a la justicia social y la resiliencia humana, temas que han definido la brújula ética y estética de la compositora en los últimos años.

Gabriela Ortiz: Un legado entre la tradición y la vanguardia

Nacida en 1964 en una familia con profundas raíces musicales, sus padres fueron fundadores del emblemático grupo Los Folkloristas, Ortiz creció en un entorno donde la música tradicional y la denuncia social eran cotidianas.

Esa herencia se refleja hoy en un estilo que sintetiza el jazz, la vanguardia y lo clásico.

En 2025 fue ganadora del Latin Grammy por Revolución diamantina, obra que aborda la violencia de género.

Ha sido compositora en residencia en recintos tan prestigiosos como el Carnegie Hall.

Es miembro de El Colegio Nacional y docente en la UNAM, donde forma a las nuevas generaciones de compositores.


