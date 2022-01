Damon Albarn se va contra Taylor Swift; ella responde

Damon Albarn, afirmó que ella no escribe sus propias canciones

Taylor Swift recurrió a sus redes sociales para responderle al músico de Gorillaz, Damon Albarn, por afirmar en una nueva entrevista con Los Angeles Times que ella "no escribe sus propias canciones". Albarn, también conocido por ser el líder de la banda Blur, señaló que existe una diferencia entre escribir y coescribir canciones, lo que para él que "no cuenta".

Durante una entrevista, el crítico de música pop Mikael Wood mencionó que Taylor Swift es una excelente compositora, a lo que Albarn respondió: "Ella no escribe sus propias canciones".

Posteriormente, Wood dijo: "Por supuesto que sí. Coescribe algunas de ellas", a lo que el integrante de Gorillaz respondió que "eso no cuenta". "Sé lo que es coescribir. La coescritura es muy diferente a la escritura. No estoy odiando a nadie, solo digo que hay una gran diferencia entre un compositor y un compositor que coescribe. No significa que el resultado no pueda ser realmente bueno", dijo Albarn.

"Supongo que soy un tradicionalista en ese sentido. Una compositora realmente interesante es Billie Eilish y su hermano. Me atrae más eso que Taylor Swift. Es simplemente más oscuro, menos infinitamente optimista. Mucho más pequeño y extraño. Creo que ella es excepcional", agregó.

Swift responde

Este lunes 24 de enero, la cantante de "Bad Blood" replicó ese tweet en el que se le nota particularmente molesta.

"Damon Albarn, era tu fan hasta que vi esto. Yo escribo todas mis canciones. Tu opinión es falsa y bastante dañina. No es necesario que te gusten mis canciones, pero está muy jodid* que desacredites mi escritura", tuiteó Swift. La cantante remató con otro posteo que dice "Yo escribí este tweet en caso de que te los estés preguntando".