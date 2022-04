Daniel Boaventura tiene cita romántica con los regios

El cantante brasileño regresó a la Arena Monterrey, para ofrecer un repertorio plagado de clásicos.

El brasileño Daniel Boaventura ofreció una noche de romance en la Arena Monterrey, que inspiró y emocionó a los 5,000 espectadores, cifra oficial, que lo acompañaron en una velada arropada por grandes hits.

"Qué honor estar en México y estar de vuelta en Monterrey, un lugar donde me siento en casa, gracias", dijo el intérprete sobre su segunda visita a la Arena Monterrey. Para arrancar su repertorio el también actor ofreció Hello Detroit, I´ve Got You y Just The Way.

La audiencia integrada en gran parte por público femenino, ´apapachó´ a Boaventura gritándole piropos, que el intérprete agradeció, al entonar el tema de Sinatra, It Happened In Monterey, en la que modificó parte de la letra para incluir la palabra México, aunque en realidad el tema es dedicado a Monterey, California, EUA.

"Bueno voy a intentar cantar en español, pero necesito de la ayuda de ustedes, ¿sí?" , dijo Daniel al compartir el éxito de Alejandro Sanz, Corazón Partío. Para ponerle sabor a la velada, Daniel continuó el repertorio con Garota de Ipanema.

Love´s In The Air y Dancing Queen, perfilaban el cierre del show que aún tendría un par de joyas como My Way, New York y Can´t Take My Eyes off You.