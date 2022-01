Daniel Radcliffe será Weird Al Yankovic en cinta biográfica

La película será exclusiva de Roku y el propio Weird Al escribirá el guion

Daniel Radcliffe interpretará al músico ganador del Grammy 'Weird Al' Yankovic en la película original de Roku "Weird: The Al Yankovic Story".

La película es la primera película biográfica original de Roku y estará disponible para transmitir exclusivamente en The Roku Channel.

El proyecto es producido por Funny Or Die y Tango. Yankovic coescribió el guión de la película con Eric Appel, quien también dirigirá.

La sinopsis oficial de "Weird: The Al Yankovic Story" de Roku dice: "La película biográfica no oculta nada, explora cada faceta de la vida de Yankovic, desde su meteórico ascenso a la fama con éxitos tempranos como 'Eat It' y 'Like a Surgeon' hasta sus tórridos amoríos de celebridades y su famoso estilo de vida depravado. 'Weird: The Al Yankovic Story' lleva al público a un viaje verdaderamente increíble a través de la vida y la carrera de Yankovic, desde el niño prodigio superdotado hasta la mayor leyenda musical de todos los tiempos.