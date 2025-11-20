Danna y Ceci regresan como Elphaba y Glinda en 'Wicked 2'

Las actrices y cantantes mexicanas Danna y Cecilia de la Cueva nuevamente “prestarán” su voz a los icónicos personajes de Elphaba y Glinda, ahora en la película "Wicked: Por siempre".

Y es que en la segunda parte de la adaptación cinematográfica del popular musical de Broadway se encargaron de doblar al español latinoamericano a las protagonistas de la historia, tal como en la primera parte.

Ahora, 11 años después de haber protagonizado la exitosa puesta en escena en México (2013-2015), las artistas se reencontraron con los personajes que marcaron sus carreras, retomando sus roles para la pantalla grande.

Danna presta su voz a Elphaba, la futura Bruja Mala del Oeste, interpretada en su versión original por Cynthia Erivo, mientras que Ceci da voz a Glinda, la Bruja Buena del Norte, rol a cargo de Ariana Grande.

Ambas actrices compartieron lo significativo de este regreso, asegurando que dejaron un pedazo de su alma en este nuevo proyecto.

El proceso de doblaje les ha permitido reconectar con la historia desde una perspectiva más madura, explorando temas de sororidad y empatía que la trama ofrece.

Los seguidores podrán disfrutar nuevamente del talento vocal de Danna y Cecilia, quienes no solo realizaron las voces de diálogo, sino que también interpretaron las canciones de la banda sonora en español, incluyendo temas como "No Place Like Home", de Elphaba, y "The Girl In The Bubble", de Glinda.

“Ya nos despedimos una vez. La segunda despedida tiene que ser un poco menos dura, menos desgarradora... pero también más madura”, confesó Ceci, con nostalgia, al hablar sobre lo que significa interpretar nuevamente —y quizás por última vez— a Glinda.

Danna asiente y agrega que la mitad de ella es gracias a Elphaba, personaje que marcó un antes y un después en su carrera artística y la ha hecho aprender y evolucionar como ningún otro personaje.

Comentarios