Cerrar X
escena_wicked_2_ceci_de_la_cueva_danna_paola_e8d03cfa79
Escena

Danna y Ceci regresan como Elphaba y Glinda en 'Wicked 2'

Danna y Cecila de la Cueva doblan al español a las protagonistas de la película 'Wicked: Por siempre', que llega este jueves a la cartelera regia

  • 20
  • Noviembre
    2025

Las actrices y cantantes mexicanas Danna y Cecilia de la Cueva nuevamente “prestarán” su voz a los icónicos personajes de Elphaba y Glinda, ahora en la película "Wicked: Por siempre".

Y es que en la segunda parte de la adaptación cinematográfica del popular musical de Broadway se encargaron de doblar al español latinoamericano a las protagonistas de la historia, tal como en la primera parte.

Ahora, 11 años después de haber protagonizado la exitosa puesta en escena en México (2013-2015), las artistas se reencontraron con los personajes que marcaron sus carreras, retomando sus roles para la pantalla grande.

Danna presta su voz a Elphaba, la futura Bruja Mala del Oeste, interpretada en su versión original por Cynthia Erivo, mientras que Ceci da voz a Glinda, la Bruja Buena del Norte, rol a cargo de Ariana Grande.

Ambas actrices compartieron lo significativo de este regreso, asegurando que dejaron un pedazo de su alma en este nuevo proyecto.

El proceso de doblaje les ha permitido reconectar con la historia desde una perspectiva más madura, explorando temas de sororidad y empatía que la trama ofrece.

Los seguidores podrán disfrutar nuevamente del talento vocal de Danna y Cecilia, quienes no solo realizaron las voces de diálogo, sino que también interpretaron las canciones de la banda sonora en español, incluyendo temas como "No Place Like Home", de Elphaba, y "The Girl In The Bubble", de Glinda.

“Ya nos despedimos una vez. La segunda despedida tiene que ser un poco menos dura, menos desgarradora... pero también más madura”, confesó Ceci, con nostalgia, al hablar sobre lo que significa interpretar nuevamente —y quizás por última vez— a Glinda.

Danna asiente y agrega que la mitad de ella es gracias a Elphaba, personaje que marcó un antes y un después en su carrera artística y la ha hecho aprender y evolucionar como ningún otro personaje.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25322781310859_45542f5c38
Las gemelas Kessler de Alemania mueren a los 89 años
Gsm8k_F_Lbw_A_Am_Yzt_71a6e18f1b
Ariana Grande y Cynthia Erivo regresan en segunda parte de Wicked
bajan_ventas_fechas_civicas_bf47740010
Disminuyen fechas cívicas ventas en mercados de Reynosa
publicidad

Últimas Noticias

ariana_grande_gira_002e7d120b
Ariana Grande anuncia que su próxima gira será la última
EH_UNA_FOTO_2025_11_20_T121135_813_0126d9fd22
Alistan Macrofest a 200 días del 'Mundial más Norteño'
barco_naufrago_fb18c45fd6
Naufragio en Playa Miramar deja un muerto y un desaparecido
publicidad

Más Vistas

istockphoto_2094528663_612x612_20a9a09918
Día del Hombre 2025: qué significa y por qué se celebra en México
nl_torres_sendero_799d2f8ef2
Torres Sendero ya prevende... y tiene proyectos clausurados
nl_megadesarrollo_topo_chico_5257f657dc
Inmobiliarias violan la ley al prevender sin permisos
publicidad
×