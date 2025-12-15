Podcast
Escena

Dave Mustaine obtiene cinturón negro en jiu-jitsu a sus 63 años

El guitarrista alcanzó el cinturón rengo en el jiu-jitsu tras años de entrenamiento, superando incluso un cáncer de garganta y consolidando un logro personal

  • 15
  • Diciembre
    2025

Dave Mustaine, guitarrista, vocalista y líder de MEGADETH, alcanzó un nuevo logro fuera de los escenarios al obtener el cinturón negro de jiu-jitsu brasileño a los 63 años de edad.

La promoción se concretó a comienzos de este mes, tres años después de que el músico recibiera el cinturón marrón. El ascenso de rango fue otorgado por su profesor Reggie Almeida, de la escuela Renzo Gracie TN de jiu-jitsu brasileño, ubicada en Tennessee, cerca de Franklin, localidad donde actualmente reside Mustaine.

El músico había conseguido el cinturón púrpura en 2021, cuando tenía 59 años, poco tiempo después de haber superado un cáncer de garganta, lo que hace aún más significativo este logro personal.

La noticia se dio a conocer gracias a Jon Milan, amigo cercano de Mustaine, quien lo felicitó públicamente a través de sus redes sociales.

“Enhorabuena a mi amigo Dave Mustaine por conseguir su cinturón negro tras un largo y duro camino. Sé que tienes un equipo increíble con el profesor Reggie”, escribió Milan en su cuenta de Instagram.

¿Qué representa el cinturón negro en jiu-jitsu brasileño?

El cinturón negro es el grado más alto dentro de esta disciplina y acredita un nivel avanzado de técnica, conocimiento y experiencia. Aunque no existe un tiempo exacto para alcanzarlo, quienes logran este rango suelen acumular miles de horas de entrenamiento.

Además del jiu-jitsu brasileño, Mustaine cuenta con experiencia en otras artes marciales. En 1999 comenzó a practicar taekwondo en Arizona, disciplina que continuó tras mudarse a California. Según el propio músico, antes de ello también entrenó kung fu y otras artes marciales.


Comentarios

