David Villalpando vuelve a la TV con nuevo proyecto infantil

El actor mexicano David Villalpando volverá a los reflectores con el programa "Tengo talento, mucho talento KIDS", después de estar en un periodo de menor visibilidad en la pantalla nacional.

Esta noticia ha generado gran entusiasmo en sus seguidores.

La noticia se dio a conocer después de que el propio Villalpando, quien es recordado por interpretar el papel del "profesor Virolo” en el programa "Cero en conducta", publicara la semana pasada un video de casting en el que manifestaba abiertamente su interés por nuevas oportunidades laborales en el medio artístico.

“Por si algún director de casting me ve aquí en el Facebook. Nunca se sabe”, fue lo que dijo Villalpando en el vídeo.

Este vídeo tuvo un buen recibimiento por parte de los internautas y seguidores del trabajo de Villapnado, generando que el vídeo se viralizara en cuestión de horas.

La imagen que acompañó el mensaje mostraba al actor en un foro promocionando el programa "Tengo talento, mucho talento KIDS", de la cadena de televisión abierta mexicana-estadounidense Estrella TV.

Aunque no se precisó su rol, sí se confirmó su integración al proyecto, lo que fue recibido con aplausos y muestras de apoyo en redes sociales.

David Villalpando alcanzó gran notoriedad gracias a los programas de comedia en el programa "Cero en conducta" y posteriormente en "La escuelita VIP", lo que lo convirtió en una figura recurrente de la televisión mexicana.

Villalpando también ha participado en producciones como "La casa de la risa" y "Se vale".

Durante 2013, el actor tomó la decisión de mudarse a Estados Unidos, para participar en "El show de Lagrimita y Costel" y, posteriormente, en "Noches con Platanito".

Después de siete años en Estados Unidos, regresó a México y amplió su experiencia en producción y dirección al sumarse al elenco de "Una familia de diez", donde colaboró tanto en la actuación como en el desarrollo creativo del programa.

Recientemente, Villalpando también anunció el estreno de una nueva temporada de "Una familia de diez", coincidiendo con la publicación de su video de casting y su mensaje de búsqueda laboral. Este hecho reavivó el interés en su trayectoria y en la vigencia de su personaje, el “profesor Virolo”.

