¿De qué murió Fernando del Solar?

Su esposa Anna Ferro explica la causa de muerte del conductor, quien murió ayer a los 49 años de edad.

El conductor Fernando del Solar murió este 30 de junio a los 49 años, pero debido a que no se dio a conocer las causas, a través de redes sociales se llegó a especular que había sido a causa del cáncer que padeció durante 10 años y otros aseguraban que fue por Covid-19.

Sin embargo, en conferencia de prensa desde la funeraria donde velan sus restos, la viuda del presentador argentino, Anna Ferro, reveló las razones de su repentina muerte: una neumonía que comenzó como gripa y después todo se complicó.

"Fue repentino, él salió del cáncer, sus pulmones quedaron muy afectados con 20 radiaciones, 59 quimioterapias, luchó y lo logró, es un mensaje para todos los que han tenido cáncer, sí se puede y lleven su luz por todos lados. Fue por una neumonía. Para él una gripe era algo muy fuerte y esta vez no lo logró, pero la luchó, luchó hasta el último momento. Fue muy repentino", detalló.

Asimismo, Ferro informó que la última voluntad de Fernando fue que sus restos se velaran durante varios días.

"Porque él tenía la creencia de que podía ir a visitar a todos. Pidió que no lo cremaran inmediatamente y se está cumpliendo lo que él pidió", señaló.

Destacó que luego de que se confirmara la muerte de su papá, ocurrida hace apenas dos semanas, a Del Solar le afectó demasiado y sus defensas bajaron.

"Fue una tristeza muy fuerte para él, le costó mucho trabajo superarlo. Empezó con una gripa normal y se fue agravando a una neumonía en un par de días. Todavía (con su familia) estamos poniéndonos de acuerdo para ver cuánto tiempo lo estaremos velando. Su mamá, todos están aquí, sus hijos vinieron temprano a despedirse de su papá", contó.

Esposa de Fernando del Solar niega que esté embarazada

Otro rumor que surgió tras el fallecimiento de Fernando del Solar es que su esposa Anna Ferro podría estar embarazada.

Pues muchos recordaron que un día antes de que contrajeran matrimonio, hace casi tres meses, Ferro y Del Solar publicaron una foto donde aparecen juntos y los dos tocando el vientre de ella.

Y aunque en su momento ella negó estar esperando un bebé, este viernes Anna tuvo que volver a desmentir dicha información.

Funeral de Fernando del Solar es a puerta cerrada

Los únicos que podrán estar presentes en el último adiós a Fernando del Solar serán sus seres queridos más cercanos, confirmó la esposa del presentador.

Y agregó que no harán una misa en honor al conductor sino una ceremonia espiritual.

"Él creía en Dios, en el jefe. Él no creía en las religiones porque decía que la religión te limita. El creía que todos somos uno solo y todos somos espíritu, todos vamos hacia la misma dirección, hacia Dios, hacia el jefe", detalló.

Ferro dio a conocer que ella se quedará durante unos días con las cenizas de Fernando del Solar, pero después, junto a las de su papá, las arrojarán al mar en alguna región de México, como fue la última voluntad de ambos.

Otra cosa que el conductor le pidió a su esposa es que tras su muerte siguiera viendo a sus hijos Paolo y Luciano, que los amara y cuidara. Y también se pronunció sobre los ataques que está recibiendo la exesposa de Fernando, Ingrid Coronado, a quien no le perdonan que se divorciara de él después de que le diagnosticaran cáncer.

"Yo les digo que fluyamos en amor. Si no es tu historia, no la cuentes, no te compres una historia que no es tuya, no agarres una historia. Con tu vida es más que suficiente, que la hagas crecer, que estés en armonía, que estés en amor. Creo que es lo más importante, no juzgar, no criticar, eso es de seres humanos, eso es de humanidad", finalizó.