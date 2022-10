Deadpool 3: anuncia regreso de Hugh Jackman como Wolverine

A través de un video en redes sociales, Ryan Reynolds, quién interpreta a Deadpool, anuncia su debut en el Universo Cinematográfico Marvel al lado de Jackman.

Con la descripción 'Es difícil mantener mi boca cosida sobre esto', Ryan Reynolds anuncia la fecha de estreno de la tercera película de Deadpool, pero sorprende al anunciar que Hugh Jackman regresa como el mutante Wolverine.

A través de un video publicado en Facebook, es que el mismo Reynols explica que lamenta haberse perdido el evento D23, la exposición de Disney donde comparten lo más sobresaliente de sus nuevas producciones.





Con Ryan dirigiéndose a la cámara, mientras está sentado en el sofá, continúa explicando que lo s motivos por los que no pudo asistir es que se encontraba buscando su propia esencia, pues será la primera vez que se relacione Deadpool con el Universo Cinematográfico de Marvel y 'necesita ser especial'.

El video se complementa con fragmentos del actor paseando por el bosque, recostado en casa, bebiendo licor en una taza de café e incluso, redactando en una maquina de escribir con su característico traje de Deadpool.

Con el toque de humor que caracteriza al personaje, continúa relatando la importancia de trabajar duro en esta película, para dar pie a una escena donde Hugh Jackman camina por detrás de él, dirigiéndose a las escaleras.

Reynolds aprovecha para cuestionarlo acerca de la película 'Hey Hugh, ¿Quieres interpretar a Wolverine una vez más?' a lo que Jackman responde de forma casual 'Si, claro Ryan'.

El video finaliza con la mundialmente conocida canción 'I Will Always Love You', canción de Whitney Houston, pero con una ligera modificación en la letra, mencionando el nombre de Hugh.

La última vez que se le vio a Jackman interpretar a Wolverine fue en 2017, en la película 'Logan', donde su personaje muerte y el actor en diversas entrevistas había dejado claro que no volvería a interpretar al mutante.

La revelación de esta cinta dejó emocionados a los fanáticos del Universo Marvel y esperan el estreno de esta cinta el 6 de septiembre de 2024.

Hard keeping my mouth sewn shut about this one. ⚔️ pic.twitter.com/OdV7JmAkEu — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 27, 2022