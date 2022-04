Deja Paul Stanley el hospital

Después de dar a conocer en sus redes sociales que se encontraba hospitalizado, el actor Paul Stanley informó que ya salió de la clínica dónde se encontraba.

El artista aclaró que fue internado debido a que tenía bajas las plaquetas, además de que aclaró que se contagió de salmonelosis pero no especificó dónde; dicha bacteria se adquiere por medio de la comida.

"Me fui una semana a Orlando y regresé el sábado por la noche, pero ya en Orlando como que sentía escalofríos, había mucha gente y mucho sol, como que sí me empecé a sentir mal allá y llegando aquí (a México), el domingo, me seguía sintiendo mal", comentó Stanley.