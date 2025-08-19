Del Vali refresca el norteño urbano con propuesta propia

Soñar en grande es el deporte favorito de los integrantes del grupo Del Vali, pero su sueño no está encaminado a conquistar recintos multitudinarios o conseguir contratos que incluyan varios ceros en la cifra; lo que realmente anhelan es conectar a través de su música con escuchas de cualquier zona geográfica.

“Más allá de presentarnos en un lugar en particular, nos vemos conectándonos con personas de todo el mundo; que nos escuchen en Japón, o en cualquier parte del mundo, y que sepan que somos mexicanos. Queremos llegar a conectar a través de la música, y que el talento se transmita de esa manera”, afirmó Amado Caballero, bajista y segunda voz de la agrupación.

Originarios del valle de Texas, los integrantes Del Vali han ido nutriendo su propuesta con diversas corrientes y estilos musicales; lo mismo disfrutan de escuchar corridos que clásicos del rock. Además, se han preparado en la música al ser multiinstrumentistas.

“Para nosotros la música es un lenguaje universal que conecta, y pues nos llena de pasión desde chiquitos, es lo que nos ha movido toda la vida, y pues encantados, agradecidos, de poder compartirlo, estamos comprometidos a dar lo mejor de nosotros mismos y dejar algo positivo en este mundo”, compartió Amado Caballero.

Actualmente, la agrupación promociona tres sencillos, ya disponibles en plataformas digitales: Insta, un tema original que habla sobre relaciones amorosas y cómo a veces se oculta el dolor entre likes y filtros, y dos temas que reversionan, MARTE, el éxito pop urbano de Sofía Reyes, y Fotos y recuerdos, un tema que se volvió clásico en voz de Selena Quintanilla.

“Quiero invitar al público a que escuchen nuestra propuesta, si es que están en busca de algo fresco, una propuesta original; estamos trabajando siempre por mantener nuestra esencia y esperamos que les guste”, compartió Alexis “Yupi” Caballero, vocalista de Del Vali.

