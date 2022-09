¡Demandada! Kim Kardashian debe 40 millones por estafa

Fue a través de la red social Instagram que presuntamente la celebridad realizó la estafa junto a Scott Disick.

La fama y fortuna de Kim Kardashian asciende a millones de dólares, ganados por su controversial reality show "Keeping Up with the Kardashians" y su nuevo formato en Disney plus "The Kardashians" así como también por las múltiples empresas de maquillaje, perfumes, cuidado de la piel y lencería.

La empresaria multimillonaria no necesita de seguidores, sin embargo, es muy común que se den contratos de colaboración con marcas exclusivas como Channel, Gucci, Fendi, Balenciaga etc.

No es de sorprenderse que la celebridad haya implementado una que otra estrategia de publicidad a través de su cuenta de Instagram, solo que esta vez las cosas no han salido bien, ya que ella y su ex cuñado, Scott Disick enfrentan una demanda por 40 millones de dólares.

Scott sostuvo una relación de más de 10 años con Kourtney Kardashian, y a pesar de que el vínculo con su exesposa es casi nulo, sigue teniendo una estrecha relación con los demás miembros de la familia, como Kim, con quien se unió en una campaña que permitiría a los fanáticos ganar un sorteo de artículos de lujo.

Entre los premios se encontraban 100 mil dólares, hospedaje de tres noches en Beverly Hills y boletos de avión de primera clase hacia Los Ángeles, además de artículos de marcas exclusivas.

La demanda fue interpuesta por algunos de los concursantes del sorteo de Instagram, que denunciaron que se trataría de una estafa, pues no había ganadores y lo único que lograron las celebridades fue que miles de usuarios se registraran y con eso, vender sus datos personales a diferentes empresas.

Presuntamente, luego de la inscripción a este concurso, los concursantes fueron sometidos a publicidad excesiva y engañosa, con contenido ofensivo y no deseado.

La compañía, Curated Businesses, que organizó la rifa o el "giveaway" como se le dice también a estos sorteos, explicó que cuentan con la documentación oficial para legitimar el sorteo y a los presuntos ganadores del premio.

La demanda permanece sobre estas dos celebridades, aunque también se juzga en redes sociales porque no están demandadas las hermanas de Kim: Kourtney, Khloé, Kyle y su madre Kris Jenner, pues también habrían participado en la difusión del concurso.