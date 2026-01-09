Podcast
escena_bad_bunny_39db6276bd
Escena

Demandan a Bad Bunny ¡por $16 millones de dólares!

Una mujer reclama $16 millones al asegurar que su voz fue usada sin permiso ni pago en dos canciones del artista puertorriqueño

  • 09
  • Enero
    2026

Bad Bunny fue demandado por una mujer que afirma que su voz fue utilizada sin permiso en dos éxitos del superastro puertorriqueño.

La demanda, presentada el lunes en Puerto Rico, afirma que la voz de Tainaly Serrano Rivera se escucha en “Solo de mí”, una canción del 2018 incluida en el álbum debut de Bad Bunny, X 100pre, así como en el tema EoO de su último álbum, Debí Tirar Más Fotos.

“Al momento de la solicitud, no se explicó el propósito del audio. Tampoco se le informó a la demandante que su identidad sería utilizada y explotada comercialmente”, dice la demanda, “No se discutió ningún tipo de compensación. No se firmó ningún contrato o acuerdo, ni licencia ni autorización alguna”.

Rivera ha presentado una demanda por violación de la ley de derecho a la imagen de Puerto Rico y exige 16 millones de dólares en daños y perjuicios a Bad Bunny (Benito Martínez Ocasio), La Paciencia (Roberto Rosado) y el sello discográfico del artista, Rimas Entertainment.


