'Demon Slayer: Infinity Castle' hace el mayor debut para un anime

'Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle' se abrió un lugar en la historia de la taquilla este fin de semana, con $70 millones

  • 14
  • Septiembre
    2025

“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle” se abrió un lugar en la historia de la taquilla este fin de semana, después de que el anime japonés se colocó directamente en el primer lugar, superando a la secuela de terror “The Conjuring: Last Rites”.

El estreno de Crunchyroll, propiedad de Sony, superó las expectativas con un poderoso debut de 70 millones de dólares en América del Norte, según estimaciones de Comscore dadas a conocer el domingo. Esto representa el mayor estreno a nivel nacional para un anime, superando a “Pokémon: The First Movie”, que se estrenó con 31 millones en 1999.

La película expandiendo su recorrido meteórico, logrando el mejor estreno para un anime, con un fin de semana de 132.1 millones de dólares. Crunchyroll y Sony estrenaron la cinta en toda Norteamérica y en otros 49 mercados, para un total global de 177.8 millones.

“Este desempeño de esta película en particular muestra la imprevisibilidad de la taquilla”, dijo Paul Dergarabedian, analista senior de medios de Comscore.

El estreno de “Infinity Castle” proviene del renombrado estudio Ufotable, cuyos lujosos efectos visuales y vertiginosas secuencias de lucha han ayudado a convertir a la franquicia en una sensación global.

El dominio de la película también apunta a un repunte en septiembre después de un agosto lento. “The Conjuring: Last Rites” de Warner Bros., que se estrenó con 83 millones el fin de semana pasada, cayó al segundo lugar con $26 millones.

La secuela de terror ha recaudado ahora $131 millones a nivel nacional.

“Esto muestra que dos meses de tendencia a la baja en la taquilla pueden revertirse totalmente en el transcurso de un par de fines de semana”, dijo Dergarabedian.

“Downton Abbey: The Grand Finale” de Focus Features se estrenó en tercer lugar con $18.1 millones. Ambientada en la década de 1930, la película encuentra a Lady Mary envuelta en un escándalo público mientras los Crawley enfrentan tensiones financieras y la amenaza inminente de la deshonra social. Mientras la familia aristocrática se adapta al cambio, el personal doméstico se prepara para un nuevo capítulo con la próxima generación llevando a Downton hacia el futuro.

Las diez mejores películas por taquilla doméstica.

Con las cifras finales domésticas que se publicarán el lunes, esta lista tiene en cuenta las ventas estimadas de boletos de viernes a domingo en los cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1.- “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle” 70 millones de dólares

2.- “El conjuro: Últimos ritos”, 26 millones.

3.- “Downton Abbey: La Gran Final”, 18.1 millones.

4.- “La larga caminata”, 11.5 millones.

5.- “Toy Story (30 Aniversario)”, 3.5 millones.

6.- “Armas”, 2.75 millones.

7.- “Hamilton”, 2.2 millones.

8.- “Freakier Friday”, 2.1 millones.

9.- “Spinal Tap II: El final continúa”, 1.6 millones.

10.- “El sonido de la música (60 Aniversario)” 1.4 millones.


