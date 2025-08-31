Denuncia Alicia Villarreal que intentaron hackear sus redes

La reconocida cantante mexicana Alicia Villarreal ha encendido las alarmas entre sus seguidores al denunciar un posible hackeo de sus cuentas en redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, la intérprete de éxitos como "Te quedó grande la yegua" compartió una serie de capturas de pantalla que muestran intentos de acceso no autorizados a sus perfiles.

"Alguien ajeno al equipo de Alicia Villarreal está intentando hackear todas las cuentas", escribió la artista en una de sus publicaciones, acompañando el texto con varios íconos de alerta.

Las imágenes difundidas por Villarreal revelan que los intentos de acceso se realizaron desde un celular y fueron ubicados en Toluca, Estado de México. Asimismo, se detectó un intento de ingreso específico a su cuenta personal de Instagram.

Hasta el momento, la cantante no ha emitido un comunicado oficial sobre los hechos, pero se ha mantenido activa en sus plataformas digitales, lo que sugiere que ha logrado mantener el control de sus perfiles.

Recientemente, Alicia Villarreal ha utilizado estas mismas redes para compartir aspectos de su vida personal, incluyendo la noticia de que se ha dado una nueva oportunidad en el amor tras su divorcio legal de Cruz Martínez.

Esta cercanía con sus fans a través de internet ha hecho que la alerta sobre el posible hackeo genere mayor preocupación entre su comunidad de seguidores.

