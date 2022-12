'Desmenuzan' BARDO, filme que ya llegó al streaming

Guillermo del Toro platicó con Alejandro González Iñárritu sobre el nuevo filme de su colega: BARDO, Falsa crónica de unas cuantas verdades.

En charla de colegas, los cineastas mexicanos ganadores del Óscar, Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro, se reunieron para conversar sobre BARDO, Falsa crónica de unas cuantas verdades.

Guillermo del Toro alabó el trabajo de Iñárritu: “Yo creo que lo más difícil de esculpir en el mundo es una duna de arena, porque la esculpe el aire, el viento, la esculpe el agua, el animal que pasa… y lo que estás tú haciendo de reproducir y esculpir es eso, una vida que es una duna”.

Para González Iñárritu, BARDO: “es un paseo por la conciencia, el subconsciente, por las memorias y los sueños de Silverio Gama. Es un personaje que está despertando del matrix se está despertando de cosas y está cuestionando todos los ‘attachments’ emocionales, políticos, ideológicos, nacionalistas, territoriales, familiares.

“Para mí la pausa en la que se encuentra Silverio es como una especie de pausa metafísica, si le quieres llamar (así), que creo que esta película tiene que ver un poco con una sensación metafísica, que no es como a veces lo reducen al realismo mágico, no, la vida es mucho más mágica que real”, afirmó el creador de cintas como Amores perros, El Renacido, entre otras.

Para Guillermo del Toro la película es “como disolvencias entre un momento a otro. Inicia y piensas: ‘Es memoria, es sueño’, el desarmar la historia, no empezar por el principio, no seguir por la mitad y no acabar con el final, es muy interesante para mí”, afirmó.

“Los sueños no tienen tiempo, no tiene la razón lugar en el sueño, y esta película siempre la concebí como un viaje entre la realidad y el sueño”, finalizó González Iñárritu, sobre el filme que ya está disponible en Netflix.





¿De qué trata?

Narra el viaje personal de Silverio, un renombrado periodista y documentalista mexicano que vive en Los Ángeles, quien, después de recibir un premio internacional, se ve obligado a regresar a su país de origen, sin saber que este simple viaje lo llevará a un límite existencial.

Lo absurdo de sus memorias y miedos infiltran su presente, llenando su vida cotidiana con una sensación de perplejidad y asombro. Con profunda emoción y abundantes risas, Silverio se enfrenta a preguntas universales y al mismo tiempo íntimas sobre la identidad, el éxito, la mortalidad, la historia de México y los profundos lazos familiares que comparte con su esposa e hijos.