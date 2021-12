Desmiente "Chente del oxxo" contrato para bioserie

Por medio de un vídeo, Raúl Uribe, conocido popularmente como "Chente del oxxo", desmintió que fuera contratado para hacer la serie biográfica del fallecido Vicente Fernández.

"Es mentira esa publicación que se subió, yo no sé quien la subió, yo no se quien la compartió, pero a mí me esta afectando mucho, quiero que sepa toda la gente que eso es mentira, yo jamás he firmado nada", aclaró Uribe.