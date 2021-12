Después de casi 3 años, Roger Waters regresa a Monterrey

Con su nueva gira This Is Not A Drill, el cofundador de la icónica banda Pink Floyd se presentará en la Arena Monterrey.

Con su nueva gira This Is Not A Drill, el cofundador de la legendaria banda Pink Floyd, Roger Waters regresa a la sultana del norte después de casi 3 años.

El concierto se dará el 11 de octubre del 2022 en la Arena Monterrey, cuya venta de boletos iniciará el 30 de noviembre en www.superboletos.com, pero también estarán disponibles en la taquilla del recinto.

Igualmente se presentará en otras 32 ciudades de Estados Unidos y Canadá, comenzando en Pittsburg el 6 de julio y terminando el 15 de octubre en la Ciudad de México.