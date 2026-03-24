Detiene ICE al artista jamaicano de dancehall Rygin King

El cantante jamaiquino Rygin King fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, en medio de un proceso legal que enfrenta por posesión de armas.

De acuerdo con información oficial del organismo, Matthew Smith —nombre real del artista— fue arrestado este lunes 23 de marzo, mientras su caso continúa en tribunales de Nueva York.

El origen del proceso se remonta a 2024, cuando el intérprete, junto a su esposa Ileene Parker-Smith y otras cuatro personas, fue detenido en Queens. Según las autoridades, durante el operativo se localizó un arma de fuego cargada presuntamente vinculada a los implicados.

Tras su arresto, Rygin King se declaró inocente de seis cargos, entre ellos el de posesión ilegal de un arma de fuego cargada en segundo grado, delito que podría alcanzar una pena máxima de hasta 15 años de prisión para personas sin antecedentes.

Como parte del proceso judicial, el artista fue citado a comparecer el próximo 27 de marzo ante el Tribunal Penal Supremo de Queens.

El caso de Rygin King no es aislado dentro de la escena del dancehall jamaicano. En lo que va del año, otros artistas del género también han enfrentado acciones del ICE, como Chronic Law, quien permanece detenido desde enero en un centro de inmigración en Florida.

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