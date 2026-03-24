Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
escena_rygin_king_044ef2f258
Escena

Detiene ICE al artista jamaicano de dancehall Rygin King

El cantante fue arrestado por ICE este lunes y deberá comparecer ante tribunal en Nueva York por un caso de posesion ilegal de un arma cargada

  • 24
  • Marzo
    2026

El cantante jamaiquino Rygin King fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, en medio de un proceso legal que enfrenta por posesión de armas.

De acuerdo con información oficial del organismo, Matthew Smith —nombre real del artista— fue arrestado este lunes 23 de marzo, mientras su caso continúa en tribunales de Nueva York.

El origen del proceso se remonta a 2024, cuando el intérprete, junto a su esposa Ileene Parker-Smith y otras cuatro personas, fue detenido en Queens. Según las autoridades, durante el operativo se localizó un arma de fuego cargada presuntamente vinculada a los implicados.

Tras su arresto, Rygin King se declaró inocente de seis cargos, entre ellos el de posesión ilegal de un arma de fuego cargada en segundo grado, delito que podría alcanzar una pena máxima de hasta 15 años de prisión para personas sin antecedentes.

Como parte del proceso judicial, el artista fue citado a comparecer el próximo 27 de marzo ante el Tribunal Penal Supremo de Queens.

El caso de Rygin King no es aislado dentro de la escena del dancehall jamaicano. En lo que va del año, otros artistas del género también han enfrentado acciones del ICE, como Chronic Law, quien permanece detenido desde enero en un centro de inmigración en Florida.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

accidente_bicicleta_shamuko_8e5efb96d9
Indagan a conductor por percance donde fallece 'Shamuko'
AP_26079015214454_1a7258a8a0
Liberan bajo fianza a reportera latina detenida por ICE
Whats_App_Image_2026_03_14_at_10_38_01_1_bd1cb98fd9
Protesta por apagones y escasez deriva en vandalismo en Cuba
publicidad

Últimas Noticias

estrecho_de_ormuz_bcd8ed427c
Busca Irán aprobar una ley para cobrar peaje en estrecho de Ormuz
senado_de_mexico_c9d1d81de2
Aprueba Senado en lo general el 'Plan B' de Sheinbaum
sarampion_2026_43695ea5d1
Coahuila suma 10 casos de sarampión y refuerza vacunación
publicidad

Más Vistas

Adrian_de_la_Garza_a34ee033a8
Inaugura Adrián de la Garza operativo por Semana Santa
nl_uber_aeropuerto_de40106174
Hostiga Guardia Nacional a taxis de plataforma en el Aeropuerto
EH_DOS_FOTOS_63_5f890f4e63
Denuncia mujer estafa al vender reloj de lujo en San Pedro
publicidad
×