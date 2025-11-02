Detienen a expresentadora de Fox 2 por presunto asesinato

La expresentadora de la estación local Fox 2 de St. Louis, Angelynn Mock, fue detenida por el presunto asesinato de su madre el pasado viernes.

Según el Daily Mail, la mujer de 47 años fue detenida por la policía en Wichita, Kansas, después de que la mamá de 80 años, Anita Avers, fuera hallada en su cama con múltiples puñaladas y horas después fuera declarada muerta en el hospital.

El medio informó que el Departamento de Policía de Wichita respondió cerca de las 08:00 horas del viernes y, al acudir al lugar, encontraron a Mock afuera de la casa mientras su madre yacía adentro sangrando.

Por su parte, el medio local KANE compartió que, a través de una llamada de la vecina de Mock, Alyssa Castro, la vio cubierta de sangre mientras conducía.

El medio también compartió que Castro dijo que Mock se acercó a ella y a su novio, pidiendo ayuda, y el medio informa que el novio de Castro le prestó a Mock su teléfono celular con el que supuestamente ella se escapó.

El Daily Mail compartió que Mock se encuentra detenida en la cárcel del condado de Sedgwick con una fianza de $ 1 millón de dólares.

