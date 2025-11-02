Cerrar X
deportes_torero_venezuela_1_a1893b6868
Escena

Detienen a expresentadora de Fox 2 por presunto asesinato

Angelynn Mock, de 47 años, fue arrestada en Wichita, Kansas, tras hallarse a su madre de 80 años muerta con múltiples puñaladas; la policía investiga los hechos

  • 02
  • Noviembre
    2025

La expresentadora de la estación local Fox 2 de St. Louis, Angelynn Mock, fue detenida por el presunto asesinato de su madre el pasado viernes.

Según el Daily Mail, la mujer de 47 años fue detenida por la policía en Wichita, Kansas, después de que la mamá de 80 años, Anita Avers, fuera hallada en su cama con múltiples puñaladas y horas después fuera declarada muerta en el hospital.

El medio informó que el Departamento de Policía de Wichita respondió cerca de las 08:00 horas del viernes y, al acudir al lugar, encontraron a Mock afuera de la casa mientras su madre yacía adentro sangrando.

Por su parte, el medio local KANE compartió que, a través de una llamada de la vecina de Mock, Alyssa Castro, la vio cubierta de sangre mientras conducía.

El medio también compartió que Castro dijo que Mock se acercó a ella y a su novio, pidiendo ayuda, y el medio informa que el novio de Castro le prestó a Mock su teléfono celular con el que supuestamente ella se escapó.

El Daily Mail compartió que Mock se encuentra detenida en la cárcel del condado de Sedgwick con una fianza de $ 1 millón de dólares.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_11_03_T142643_539_6d026c1fde
Supervisa gobernador inicio de tramo 2 de Carretera Interserrana
Cinta_de_la_escena_del_crimen_1_4feec2822c
Discusión termina en feminicidio en Cumbres Mediterráneo
morelia_420ff0efca
Protesta por asesinato de Carlos Manzo termina en toma de Palacio
publicidad

Últimas Noticias

deportes_ohtani_aaron_judge_5bffe6f019
Ohtani y Aaron Judge, en contienda para ganar MVPs consecutivos
AP_25308054720931_d548c6f16c
NFL suspende sin sueldo a Frankie Luvu por tacleadas peligrosas
AP_25308062899529_587a387869
Muere Kim Yong Nam, jefe de Estado ceremonial de Corea del Norte
publicidad

Más Vistas

nl_interconexion_68bc30b6bc
Ven obra vial de la Interconexión como ‘negociazo’ inmobiliario
EH_DOS_FOTOS_2025_11_02_T114301_542_c5f88939e7
Samuel García lamenta asesinato del alcalde de Uruapan
sheinbaum_michoacan_f879d0f4a9
No habrá impunidad: Sheinbaum condena homicidio de Carlos Manzo
publicidad
×