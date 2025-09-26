Cerrar X
Detienen a padre de Julión Álvarez con camioneta robada y armas

Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República por el delito de portación de armas de uso exclusivo del Ejército

  • 26
  • Septiembre
    2025

César “N”, padre del reconocido cantante de música regional mexicana Julión Álvarez, fue detenido la tarde de este jueves junto a tres acompañantes en el estado de Campeche. La detención se llevó a cabo en la localidad 18 de marzo, en el municipio de Carmen, sobre el tramo carretero Escárcega-Villahermosa.

Según la información confirmada por el Registro Nacional de Detenciones, la intervención fue realizada por elementos de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Campeche.

El motivo de la detención inicial fue la detección de que la camioneta en la que viajaban los cuatro individuos contaba con un reporte de robo. Al momento de la inspección, también se descubrió que los acompañantes de César “N” portaban armas de fuego.

En total, los cuatro detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR). El principal delito que enfrentan es la portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

Será la FGR la instancia encargada de llevar a cabo las investigaciones correspondientes y determinar la situación jurídica de César “N” y sus acompañantes.


