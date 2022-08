Dios Salve a La Reina se alista para fiesta regia

Tras 20 años de éxitos consecutivos, Dios Salve a la Reina presenta su show luego de dos años de ausencia en la ciudad.

Dios Salve La Reina es uno de los shows más espectaculares del mundo reviviendo la magia de Queen. En el, los fanáticos podrán disfrutar y cantar el gran tributo con los éxitos de Freddie Mercury y su banda con la participación de Pablo Padín, Ezequiel Tibaldo, Dani Marcos y Matías Albornoz, ellos estarán el próximo 8 de septiembre en la Arena Monterrey.

Tras 20 años de éxitos consecutivos, Dios Salve a la Reina presenta su show luego de dos años de ausencia en la ciudad. El espectáculo reúne todo su gran repertorio desde sus comienzos en 1973 hasta su último álbum Made in Heaven, editado después de la muerte de Freddie Mercury, en 1991.

Vía telefónica el bajista de la agrupación, Ezequiel Tibaldo, expresó su emoción por estar de vuelta.

"Muy contentos de regresar a México, a Monterrey, hace tiempo que no estamos aquí por cuestión de la pandemia hemos frenado un poco pero con muchas ganas y bueno con un espectáculo también renovado, además de los clásicos de siempre, igual podemos algunos temas que no hemos tocando aún que no hemos tocado incluso como "I Will always love you", así que muy entusiasmado con volver a ver al público mexicano", comentó.

Dios Salve a La Reina se ha presentado en distintos países como Europa, Asia, México y Latinoamérica con más de 100 conciertos agotados y más de 300,000 espectadores.

La selección de las canciones es importante para los integrantes de la banda e incluso para este show tendrán temas que nunca antes han tocado.

"Para poder elegir las canciones principalmente pensando también en ver lo que le gusta a la gente, escuchar como clásicos, temas como Bohemian Rhapsody, We are the champion, I want to be freak, temas que son clásicos que van a estar siempre pero cuando armamos un repertorio tratamos incluir algún tema que no son quizás los más conocidos´´, mencionó Ezequiel Tibaldo.