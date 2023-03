Director de Game of Thrones producirá Blade Runner 2099

El director de 61 años ha estado nominado en cuatro ocasiones a los premios Emmy. Trabajará con el director y guionista británico Ridley Scott y Silka Luisa.

Uno de los directores de ‘Game of Thrones’, Jeremy Podeswa producirá y dirigirá el primer episodio de 'Blade Runner 2099’.

Se trata de una secuela de la película de ciencia ficción 'Blade Runner 2049', estrenada en 2017, que fue protagonizada por Ryan Gosling y Ana de Armas y que a su vez retomaba la trama del filme 'Blade Runner' de 1982.

El cineasta trabajará en conjunto con el director y guionista británico Ridley Scott y Silka Luisa, esta última es también la autora-productora ('showrunner') del proyecto.

'Blade Runner 2099' también mantiene en la producción ejecutiva a Michael Green, quien fuese guionista de 'Blade Runner 2049' y a Tom Spezialy, quien además será guionista.

En la primera entrega el director basó su guión en la célebre novela del escritor estadounidense Philip K. Dick 'Do Androids Dream of Electric Sheep?' de 1968, mientras que la secuela, dirigida por Denis Villeneuve, solo estuvo parcialmente inspirada en la obra literaria.

La trayectoria de Podeswa ha estado marcada por series distópicas como 'The Handmaid's Tale' de 2018 o 'The Walking Dead' de 2013, así como la miniserie de guerra 'The Pacific' de 2010, o el programa de terror 'American Horror Story' de 2012.