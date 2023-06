Directores de Hollywood firman convenio para evitar huelga

Continúan las huelgas de guionistas de Hollywood, es por ello que el Sindicato de Directores busca evitar esas medidas con la firma de un nuevo convenio.

El sindicato de directores de Hollywood, conocido como el ‘Director’s Guild of America’ (DGA), finalmente aprobó un convenio colectivo firmado con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP), esto con el fin de evitar que se repitan diversas huelgas, como las que mantiene el sindicato de guionistas actualmente, y las cuales han provocado el retraso de diversos proyectos.

Este nuevo convenio tendrá una duración de tres años, y fue aprobado por el 87 por ciento de los miembros del sindicato. Entre las principales reivindicaciones del sindicato de directores se encontraban aumentos salariales del 5 por ciento, 4 por ciento y 3.5 por ciento, respectivamente, para cada año en vigor, así como la prohibición del uso de inteligencia artificial (IA) para sustituir las tareas que realizan los directores y la munición real en los estudios de grabación.

Además, por primera vez, el acuerdo incluye pagos por los conocidos como residuales de las plataformas de “streaming“.

El convenio aprobado por el sindicato de directores de Hollywood es similar a las reivindicaciones del principal sindicato de actores de cine y televisión, SAG-AFTRA, que a comienzos de mes acordó ir a la huelga si no alcanza un nuevo convenio colectivo antes del próximo viernes.

La huelga de guionistas ha comenzado a tener un impacto en la industria del entretenimiento, ya que varios proyectos han tenido que pausarse debido a las demandas de los guionistas.

Uno de los principales puntos de fricción se refiere al número mínimo de escritores que deben contratarse durante el desarrollo de un proyecto; esto ha llevado a que series exitosas como 'Stranger Things', 'Cobra Kai' y 'The Last of Us' hayan tenido que suspender su producción.

La huelga de guionistas se ha convertido en un tema de discusión en la industria del entretenimiento, y los estudios están trabajando para encontrar una solución que satisfaga tanto a los guionistas como a los productores. La falta de acuerdo ha llevado a una situación complicada, que afecta a la calidad de las producciones y a los espectadores que esperan nuevos capítulos de sus series favoritas.