Disfrutan de homenaje a Michael Jackson en Arena Monterrey

El escenario de la Arena Monterrey recibió el Legacy Tour el pasado viernes, con los éxitos que marcaron la carrera del Rey del Pop.

Aunque han pasado 13 años desde su fallecimiento, Michael Jackson sigue vivo gracias a su música, y fue ésta la principal protagonista del Legacy Tour que, en poco más de dos horas, rindió homenaje al Rey del Pop, la noche del viernes en la Arena Monterrey.



La velada inició con los acordes de Music and Me, para continuar con Jam y Wanna Be Startin’ Somethin’. Cada tema fue acompañado de las famosas coreografías que inmortalizó el cantante, incluyendo el moonwalk, así como sus característicos vestuarios, sin faltar accesorios como los zapatos de charol, los calcetines blancos y el guante plateado.





Los fans del Rey del Pop que asistieron, además pudieron ver en escena el reencuentro de talento artístico que acompañó Jackson en diferentes momentos de su carrera: la guitarrista Jennifer Batten, el percusionista Bashiri Johnson, el corista Darryl Phinnessee, así como el coreógrafo y bailarín Lavelle Smith Jr.



Los hermanos Daniel y David Rodríguez, quienes crearon este espectáculo, fueron las voces principales de éxitos como Billie Jean, Thriller y Beat It. Fue en ésta última en la que Batten dio una muestra de porqué sigue siendo considerada una de las mejores guitarristas del mundo, al interpretar un poderoso solo en el escenario.





Otro momento inolvidable para los fans que asistieron al evento fue la presentación de Smooth Criminal, en donde los bailarines en el escenario emularon el famoso paso ‘antigravedad’. El elenco finalmente se despidió con el tema Legacy, compuesto por los hermanos Rodríguez como homenaje al Rey del Pop.