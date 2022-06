Disfrutan fans a ritmo de Vallenato en la Arena Monterrey

Hebert Vargas y otros exponentes del género vallenato inundaron de emoción a los fans que acudieron a la Arena Monterrey.

La Arena Monterrey recibió a Hebert Vargas, Alex Manga, Luis Mateus y Los Kumbiamberos Rs, quienes ofrecieron una maratónica jornada musical dedicada al género vallenato; el recinto de avenida Fundidora, lució con casa llena gracias al sold out de localidades que consiguieron los intérpretes.

El colombiano Luis Mateus fue el primero en tomar su turno en el micrófono, con más de dos décadas de trayectoria musical y éxitos como No vuelvas a mirarme, Sin ti no hay vida, entre otros, conquistó a los miles de asistentes. "Monterrey, ¡qué lindos! gracias mi gente linda que les gusta el vallenato romántico aquí estamos con mucho cariño ¡saludos a mis fans!", dijo emocionado.

La fiesta siguió al ritmo de Los Kumbiamberos Rs y Javier López y sus Reyes Vallenatos con temas como Mira, Mira, Mírala, Agachadita, Marisol y Contigo tengo todo, al ritmo de la cumbia y vallenato, ingredientes esenciales para que el público dejara sus lugares y se pusiera a bailar.

Alex Manga eligió Recuerdos de un amor, A pesar todo, Me toca regresar, entre otros éxitos tanto de su faceta por diversas agrupaciones como su etapa de solista, y sin lugar a dudas la canción más coreada de su repertorio fue Los caminos de la vida, éxito de Los Diablitos, agrupación de la que fue voz estelar.

El más esperado en el Vallenatazo, fue Hebert Vargas, quien no defraudó a sus fanáticos al entonar joyas del vallenato como Acuérdate, No he podido ser feliz y Que importa si tú te vas, que logró el coro masivo de los presentes que disfrutaron de una noche digna del recuerdo.