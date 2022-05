Disney despide a Fred Savage por conducta inapropiada

Fred Savage estaba a cargo del reboot de Los años maravillosos.

Disney rompió los lazos laborales con Fred Savage, luego de múltiples quejas de mala conducta en su papel como productor ejecutivo y director en la serie de comedia de ABC The Wonder Years, producida por 20th Television, parte de Disney Television Studios.

Las acusaciones fueron investigadas, lo que llevó al despido de Savage. The Wonder Years, un reboot de la querida serie de 1988, Los años maravillosos que fuera protagonizada por Savage, aún no se ha renovado para una segunda temporada, pero sigue en disputa.

"Recientemente, nos informaron de las denuncias de conducta inapropiada por parte de Fred Savage y, como es política, se inició una investigación. Una vez finalizado, se tomó la decisión de rescindir su empleo como productor ejecutivo y director de The Wonder Years", dijo un portavoz de 20th Television.

Según revela el portal de espectáculos Deadline, los motivos de las quejas estarían relacionados con ataques verbales a otros miembros del proyecto y demás comportamientos reprobables.