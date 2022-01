Disney Plus da luz verde a serie de Percy Jackson

La búsqueda del nuevo elenco para la nueva adaptación de la obra de Rick Riordán está ya en marcha

La serie "Percy Jackson y los dioses del Olimpo" ha sido oficialmente aprobada por Disney Plus, según reportan diversos medios estadounidenses.

Se informó por primera vez que la adaptación de la serie de libros de Rick Riordan estaba en proceso en el streamer en mayo de 2020; actualmente se está realizando el casting de la serie.

Riordan anunció la reanudación de la serie en un mensaje de video, que se puede ver a continuación.

Riordan y Jon Steinberg escribirán el piloto con la dirección de James Bobin.

Steinberg se encuentra actualmente bajo un acuerdo general con Disney's 20th Television, mientras que Bobin recientemente dirigió y fue productor ejecutivo de la serie "Mysterious Benedict Society" de Disney Plus y la película "Dora and the Lost City of Gold".

La serie de acción "Percy Jackson" cuenta la historia fantástica del semidiós moderno titular de 12 años, que acaba de aceptar sus nuevos poderes sobrenaturales cuando el dios del cielo Zeus lo acusa de robar su rayo maestro. Ahora Percy debe viajar por América para encontrarlo y restaurar el orden en el Olimpo.

Se espera que la serie llegue a la plataforma de Disney Plus el próximo año, marcando así el regreso del hito cinematográfico.