Disney revela conmovedor avance de Pinocho

Tom Hanks da vida a Geppetto en la versión live-action de Disney.

Para emoción de los fanáticos, Disney compartió el primer tráiler del live-action de Pinocho, que se estrenará el próximo 8 de septiembre vía streaming, y cuya dirección corre a cargo de Robert Zemeckis (Volver al futuro, Forrest Gump).

En el tráiler del clásico de dibujos animados, se observa a Tom Hanks, quien da vida a Geppetto, luciendo una canosa cabellera, bigote y lentes, también hacen su aparición el Hada Azul, protagonizada por Cynthia Erivo, así como las animaciones de Pepe Grillo y Pinocho.

Benjamin Evan Ainsworth, dará voz a la marioneta, mientras que Joseph Gordon-Levitt será Pepe Grillo, la conciencia de Pinocho. En el avance podemos ver a Geppetto rezando con todas sus fuerzas, a la primera estrella de la noche, el carpintero le pide su más grande anhelo, que el títere que ha creado cobre vida y se convierta en su hijo.

Cynthia Erivo tendrá su propia visión del icónico personaje del Hada Azul, concretamente con su interpretación de When You Wish Upon A Star de Cliff Edwards, un tema, que se convirtió* en la canción oficial de los estudios Disney para películas y programas de televisión.

Pinocho es uno de los remakes en imagen real que prepara la casa del ratón, entre los que se encuentran títulos como La Sirenita protagonizada por Halle Bailey, Blancanieves con Rachel Zegler, Rapunzel, Bambi, Lilo & Stitch, entre otros.