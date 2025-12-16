Disney trabaja en un spin-off de Gastón de 'La Bella y la Bestia'

Disney trabaja en una nueva película de acción real centrada en Gastón, uno de los villanos más recordados de La Bella y la Bestia, como parte de su estrategia para expandir el universo de sus clásicos animados, de acuerdo con información difundida por Variety.

El proyecto se encuentra en etapa inicial de desarrollo y, por ahora, no se han revelado detalles sobre la trama ni el enfoque narrativo que tomará esta reinterpretación del personaje.

Guion y desarrollo en marcha

El guion estará a cargo de David Callaham, conocido por su trabajo en producciones de gran presupuesto como Godzilla, Kong: El nuevo imperio y Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos. Hasta el momento, Disney no ha confirmado quién dirigirá la película.

Tampoco se ha anunciado al actor que dará vida a Gastón, aunque medios especializados señalaron que Luke Evans, quien interpretó al personaje en la versión live-action de 2017, no retomará el papel.

Un villano icónico

Gastón fue presentado por primera vez en la película animada de 1991 como un cazador arrogante y corpulento que persigue insistentemente a Bella.

Su personalidad exagerada y su presencia física lo convirtieron en uno de los antagonistas más memorables del catálogo de Disney.

La versión animada fue un éxito histórico y la adaptación de 2017, protagonizada por Emma Watson, superó los mil millones de dólares en taquilla, consolidando la vigencia del personaje.

El spin-off de Gastón se suma a la tendencia de Disney de dar protagonismo a personajes secundarios y villanos, una fórmula que ya rindió frutos con Cruella en 2021.

Sin embargo, la estrategia ha tenido resultados mixtos, como ocurrió con el reciente fracaso comercial de Blancanieves.

Aun así, el estudio mantiene su apuesta por las reinterpretaciones y ya trabaja en nuevas adaptaciones como Enredados y una película centrada en el Príncipe Azul, buscando renovar el interés del público en sus historias clásicas desde nuevas perspectivas.

