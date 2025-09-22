Cerrar X
Disparan contra casa usada en video de Bad Bunny tras demanda

Varios sujetos dispararon en la fachada del inmueble durante la madrugada, provocando daños materiales pero sin dejar personas heridas

  • 22
  • Septiembre
    2025

La casa que fue utilizada como locación en un video musical de Bad Bunny se convirtió en el blanco de un ataque armado luego de que sus dueños interpusieran una demanda millonaria contra el artista y su equipo de producción.

De acuerdo con reportes preliminares, varios sujetos dispararon en la fachada del inmueble durante la madrugada, provocando daños materiales pero sin dejar personas heridas.

Las autoridades locales confirmaron que se abrió una investigación para esclarecer los hechos y determinar si el ataque está relacionado con el proceso legal en curso.

La demanda presentada por los propietarios exige una fuerte compensación económica por el uso no autorizado de la vivienda en la grabación, que forma parte de uno de los videos más populares del reguetonero puertorriqueño.

Hasta el momento, ni Bad Bunny ni su equipo han emitido comentarios sobre el ataque ni sobre la querella legal.


