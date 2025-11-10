Divorcio de Angélica Vale: Otto Padrón presenta demanda

Tras 14 años de matrimonio, Angélica Vale enfrenta una demanda de divorcio presentada por Otto Padrón en la Corte Superior de Los Ángeles el pasado 4 de noviembre, bajo el argumento de “diferencias irreconciliables”.

La noticia tomó por sorpresa a la actriz, quien, según se informó, se enteró del proceso en plena transmisión en vivo de su canal de YouTube. El caso ha causado gran conmoción, pues la pareja, que se casó en 2011, tiene dos hijos.

Padrón solicita custodia compartida, alternancia de fines de semana y permiso para realizar viajes internacionales con los menores.

También pide que Vale cubra los gastos legales del proceso, además de establecer reglas para evitar comentarios negativos entre los padres frente a los niños.

El documento judicial detalla que los hijos residirán principalmente con Angélica Vale y que ambos progenitores deberán facilitar la comunicación constante con ellos.

Fuentes cercanas aseguran que la actriz “está bien, fuerte y serena” tras la noticia, aunque aún no ha emitido una declaración pública. Se espera que lo haga próximamente en su programa La Vale Show.

Comentarios