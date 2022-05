'Doctor Strange 2' debutaría en taquilla de EUA con 175 mdd

La película protagonizada por Benedict Cumberbatch podría alcanzar hasta los 300 millones de dólares en su primer fin de semana a nivel mundial

Doctor Strange in the Multiverse of Madness", la última entrega de Disney's Marvel Cinematic Universe, busca comenzar la temporada de películas de verano con una gran hazaña.

Las primeras proyecciones, apuntan a que la segunda aventura de superhéroes independiente protagonizada por Benedict Cumberbatch como el Doctor Stephen Strange, recaude entre $ 160 millones y $ 180 millones cuando se estrene en 4,400 cines de América del Norte durante el fin de semana. Algunos expertos en taquilla creen que la emoción por todo lo relacionado con Marvel podría impulsar la cuenta de tres días de la película más cerca de los 200 millones de dólares. Ese es un punto de referencia que solo un puñado de películas ha alcanzado en un solo fin de semana.

En el resto del mundo, "Doctor Strange 2" apunta a entre $125 y $140 millones.

Con base en esas estimaciones, "Doctor Strange" podría ganar entre $ 285 millones y $ 340 millones en ventas globales de boletos hasta el domingo. Al igual que sus hermanos de Marvel, la producción de "Doctor Strange 2" costó 200 millones de dólares, sin incluir los elevados gastos de marketing.