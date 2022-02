'Dr. Strange en el Multiverso' lanza nuevo tráiler

La película de Marvel, decidió tomar el escenario del Super Bowl para mostrar un nuevo avance

Marvel ha lanzado un segundo tráiler de "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", que llegará a los cines el 6 de mayo. Se emitieron muchos secretos nuevos, incluido un vistazo a la Bruja Escarlata de Elizabeth Olsen que podría volverse mala y un breve audio. cameo de lo que seguro sonaba como Patrick Stewart reviviendo su papel como el Profesor X de la serie "X-Men".

Como la primera secuela independiente de Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), "Multiverse of Madness" sigue al Hechicero Supremo mientras intenta contener las secuelas del hechizo de fractura del multiverso que lanzó en "Spider-Man: No Way Home", que causó villanos de todo el multiverso para extenderse a la línea de tiempo central de Marvel Cinematic Universe. La película también se desarrolla después de los eventos de "WandaVision" y "Loki", y Doctor Strange se une a Wanda Maximoff (Olsen).

En el primer tráiler de "Multiverse of Madness", que se lanzó originalmente como una escena posterior a los créditos de "No Way Home" en diciembre pasado, los espectadores pudieron ver el encuentro entre Doctor Strange y Wanda, escenas de batalla llenas de acción y alguien que parece ser una versión alternativa y malvada de Doctor Strange, que apareció originalmente en la serie animada de Disney Plus "What If...?".

"El multiverso es un concepto del que sabemos terriblemente poco", dice Doctor Strange. "Era la única forma... Pero nunca quise que nada de esto sucediera".

Además de Cumberbatch y Olsen, "Multiverse of Madness" también contará con el regreso de Benedict Wong como Wong, Rachel McAdams como la Dra. Christine Palmer y Chiwetel Ejiofor como Karl Mordo. Xochitl Gomez hará su debut en MCU como America Chavez.

"Multiverse of Madness" está dirigida por Sam Raimi. Michael Waldron y Jade Halley Bartlett de "Loki" escribieron el guión.

La fecha de lanzamiento del 6 de mayo llega después de un retraso de un año debido a la pandemia de COVID-19.